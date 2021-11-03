В Литве боятся, что Лукашенко снимут по российскому сценарию
Западу придется принять транзит власти в Белоруссии, если он пройдет по российскому сценарию успешно.
Об этом в интервью youtube-каналу ОГП-ТВ сказал бывший министр обороны и иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Кремле, я уверен в этом, тоже разрабатывается сценарий замены этого лидера, поскольку он токсичен и неприемлем. Время пока терпит, но это не будет навсегда.
Если они сделают косметические перемены, такое мое предположение, какие-то псевдовыборы, которые далеко не будут прозрачными и демократическими, но, все-таки, «выберут» какого-то другого человека – многие на Западе вздохнут с облегчением. Скажут: все-таки другое лицо.
А, по сути дела, ничего не изменится в этой стране. Я думаю, что такой сценарий очень даже вероятен. Я думаю, Кремль обязан на этом сыграть, поскольку продолжать с этим лидером сложно, надо как-то выходить, не потеряв лицо», – рассуждает Линкявичюс.
Сам он выразил слабую надежду на то, что «белорусское общество не примет» такой сценарий.
«Если люди поверят. Если этого будет достаточно. Это покажет зрелость и готовность к переменам – как общество это примет. Если примет, тогда не судьба», – переживает Линкявичюс.
Спасибо!
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