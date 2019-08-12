В Литве подсчитали, сколько раз истребители НАТО взлетали для перехвата российских самолетов

12.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Истребители НАТО на прошлой неделе девять раз взлетали для сопровождения российских военных самолётов, пролетавших над международным пространством над Балтийским морем, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении прес-службы министерства обороны Литвы, опубликованном на сайте ведомства.

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“С 5 по 11 августа истребители НАТО, участвовавшие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, провели 9 вылетов по тревоге для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем”, — говорится в сообщении министерства.

Так, сообщается, что 5 августа истребители НАТО перехватили два взлетевших из Калининграда самолета СУ-27, сопровождавших взлетевший с материка России самолет Ту-142.

Также 5 августа истребители воздушной полиции НАТО перехватили два истребителя Су-27, следовавших из Калининграда в латвийский регион летной информации и обратно.

6 августа истребитель НАТО перехватил самолет Ту-134, который вторгся в воздушное пространство Литовской Республики из-за плохих погодных условий над Балтийским морем.

6 августа истребители, выполнявшие задание воздушной полиции НАТО, перехватили два самолета СУ-27 и два самолета Ил-38, следовавших из Калининграда на материковую Россию.

7 августа истребитель НАТО перехватил один самолет Ан-26, следовавший из Калининграда на материк.

8 августа истребители НАТО перехватили один самолет Ту-142, вылетающий в международное воздушное пространство над Балтийским морем с материковой части России, а затем обратно, и два Су-30, вылетающие из Калининграда и обратно в международное воздушное пространство над Балтийским морем.

8 августа истребители НАТО перехватили один самолет СУ-27, вылетавший из Калининграда в международное воздушное пространство над Балтийским морем, а затем обратно.

8 августа истребители воздушной полиции НАТО перехватили два истребителя Су-30, следовавших из Калининграда в международное воздушное пространство над Балтийским морем и обратно.

10 августа истребители НАТО перехватили два самолета СУ-27, следовавших из Калининграда в международное воздушное пространство над Балтийским морем и обратно, для сопровождения одного Ту-134, следовавшего с материковой части России в Калининград.