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13.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Кризис, Литва, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика
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В Литве пожаловались, что сильно поистратились на Тихановскую

Новости УкраиныВ Вильнюсе очень надеются, что все затраты на лидера белорусских «змагаров» Светлану Тихановскую и...

В Вильнюсе очень надеются, что все затраты на лидера белорусских «змагаров» Светлану Тихановскую и убытки от испорченных с Минском отношений, не окажутся напрасными, и белорусы примут украинский сценарий как единственно верный.

Об этом по видеосвязи на пресс-конференции в Киеве заявил член комитета иностранных дел Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу нашему белорусскому другу сказать, что никакой слабинки ни в Варшаве, Вильнюсе и, возможно, в Риге – нет. Вы знаете, сколько мы платим за это? Лукашенко, бывший президент, дал указание убрать все потоки, начиная от калия, другие потоки в Клайпеду, это ближайший порт для Белоруссии. Треть всех перевозок через Клайпеду – это белорусские. Мы отказались и от этих вещей.

Мы находимся на стороне белорусского народа, и это нам стоит, мы понимаем. И я рад, что наше правительство чётко высказалось по этому поводу, что мы на стороне реформ в Белоруссии и на стороне госпожи Тихановской. И мы надеемся, что белорусский народ поймёт уроки Украины и всё-таки усвоит структурные сдвиги Украины – как Украина стала нынешней Украиной», – надеется Зингерис.

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