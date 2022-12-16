В Литве ждут, что Украина оккупирует Белоруссию после «победы ВСУ»

Украина может «освободить» Белоруссию после «победы над Россией».

Об этом в интервью «Дойче Велле» заявила Депутат Европарламента и бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Если бы не было 2020 года, этой революции в Беларуси, где мы увидели, что белорусский народ жив… Даже у меня, которая много работала с белорусской оппозицией, были сомнения, что Лукашенко взял под контроль все мозги у людей, и там уже ничего никогда не будет. Те люди, которые там участвовали, они ведь не изменились сейчас. Неважно, что Лукашенко взял власть. Если бы этого не было, я бы думала, что даже если Украина победит, Беларусь – это часть кремлевской территории.

А сейчас я думаю по-другому. Время придет, и очень скоро после победы Украины все может измениться. Я думаю, что Украина может сыграть большую роль в переменах в Белоруссии», – сказала Юкнявичене.