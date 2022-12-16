В Литве ждут, что Украина оккупирует Белоруссию после «победы ВСУ»
Украина может «освободить» Белоруссию после «победы над Россией».
Об этом в интервью «Дойче Велле» заявила Депутат Европарламента и бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, передает корреспондент «Политнавигатора».
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«Если бы не было 2020 года, этой революции в Беларуси, где мы увидели, что белорусский народ жив… Даже у меня, которая много работала с белорусской оппозицией, были сомнения, что Лукашенко взял под контроль все мозги у людей, и там уже ничего никогда не будет. Те люди, которые там участвовали, они ведь не изменились сейчас. Неважно, что Лукашенко взял власть. Если бы этого не было, я бы думала, что даже если Украина победит, Беларусь – это часть кремлевской территории.
А сейчас я думаю по-другому. Время придет, и очень скоро после победы Украины все может измениться. Я думаю, что Украина может сыграть большую роль в переменах в Белоруссии», – сказала Юкнявичене.
Она сообщила, что уже обсуждала с самопровозглашенным белорусским президентом Светланой Тихановской перспективы вступления Белоруссии в ЕС. Юкнявичене порадовали антироссийские взгляды белорусской горе-оппозиционерки.
«Многие критиковали и говорили: они выходят, но им только Лукашенко надо поменять. Они все равно будут с Россией. А сейчас все понимают, что Лукашенко – да, но Путин там уже самый главный. Лукашенко – это только часть путинского режима. До этого они не понимали. Думали, в России, может быть, больше прав», – вещала Юкнявичене.
При этом она поддерживает строительство стены на литовско-белорусской границе.
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