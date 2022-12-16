В Литве ждут, что Украина оккупирует Белоруссию после «победы ВСУ»

16.12.2022  21:30 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Литва, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина может «освободить» Белоруссию после «победы над Россией».

Об этом в интервью «Дойче Велле» заявила Депутат Европарламента и бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, передает корреспондент «Политнавигатора».

Украина может «освободить» Белоруссию после «победы над Россией». Об этом в интервью «Дойче Велле»...

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«Если бы не было 2020 года, этой революции в Беларуси, где мы увидели, что белорусский народ жив… Даже у меня, которая много работала с белорусской оппозицией, были сомнения, что Лукашенко взял под контроль все мозги у людей, и там уже ничего никогда не будет. Те люди, которые там участвовали, они ведь не изменились сейчас. Неважно, что Лукашенко взял власть. Если бы этого не было, я бы думала, что даже если Украина победит, Беларусь – это часть кремлевской территории.

А сейчас я думаю по-другому. Время придет, и очень скоро после победы Украины все может измениться. Я думаю, что Украина может сыграть большую роль в переменах в Белоруссии», – сказала Юкнявичене.

Она сообщила, что уже обсуждала с самопровозглашенным белорусским президентом Светланой Тихановской перспективы вступления Белоруссии в ЕС. Юкнявичене порадовали антироссийские взгляды белорусской горе-оппозиционерки.

«Многие критиковали и говорили: они выходят, но им только Лукашенко надо поменять. Они все равно будут с Россией. А сейчас все понимают, что Лукашенко – да, но Путин там уже самый главный. Лукашенко – это только часть путинского режима. До этого они не понимали. Думали, в России, может быть, больше прав», – вещала Юкнявичене.

При этом она поддерживает строительство стены на литовско-белорусской границе.

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