В Ливии сталкиваются интересы России и Турции. Торг неизбежен

28.12.2019, Бенгази, Александр Ростовцев

С тех пор, как в Ливии, при активном вмешательстве Запада, был уничтожен светский режим и зверски убит мятежниками его бессменный лидер Муаммар Каддафи, страна вот уже восемь лет не может выйти из хаоса гражданской войны.

Несколько лет назад произошла поляризация противоборствующих сил и ситуация на ливийских фронтах выглядит следующим образом.

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В столице, Триполи, размещается так называемое «правительство народного согласия» (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. В Бенгази, втором по величине городе Ливии, обосновалась «Ливийская национальная армия» (ЛНА) под командованием весьма влиятельного полевого командира Халифа Хафтара, лидера повстанцев.

ПНС привечают в ООН, поддерживают радикальные исламисты, Турция, Катар и Италия.

Эрдоган и ливийский марионеточный правитель Сарадж

Сторону ЛНА заняли Франция, ОАЭ, Египет и Россия.

Хафтар, которого поддерживает Россия

США до сих пор не определились с выбором и демонстрируют нейтралитет.

Китай, деморализованный потерей ливийских активов, в которые были вложены серьёзные инвестиции во время правления Каддафи, также занимает выжидательную позицию.

Одно время казалось, что гражданская война в Ливии зашла в тупик и конфликту грозит, если так можно выразиться, сомализация на неопределённый срок. Но с того момента, как Россия стала принимать более активное участие в судьбе своего поверженного союзника на Ближнем Востоке, в конце непроглядного туннеля наконец-то забрезжил свет.

Западная пресса, преимущественно таблоиды, вроде британской The Sun, а также российский РБК, принадлежащий олигарху Берёзкину, пичкают читателя сообщениями, будто на стороне ЛНА воюет российская ЧВК Вагнера, развернувшая базы в городах Бенгази и Тобруке.

The Telegraph приводит даже численность российских наёмников – 300 человек, и уточняет, что они не сидят в окопах, а задействованы на охране нефтяных месторождений, контролируемых Хафтаром.

Утверждают даже, будто Россия поставила ливийским повстанцам комплексы С-300 и крылатые ракеты «Калибр». Почему сразу не «Искандеры» и «Сарматы»?

Более ответственные СМИ сообщают, что помощь ЛНА оказывают российские специалисты по разминированию и ремонту боевой техники, и что повстанцы Хафтара получили комплексы ПВО «Панцирь», но не от Ростеха, а от союзников из Эмиратов, закупающих это оружие.

ЗРК Панцирь ЛНА, по-видимому, поставленный повстанцам из Эмиратов

По официальным данным от представителей ЛНА, российские специалисты и в самом деле оказали огромную помощь в разминировании Бенгази. Благодаря им, повстанцы также повысили эффективность огня своих снайперов, миномётчиков и артиллеристов.

На складах бывшей ливийской армии всё ещё остаётся значительное количество советских танков Т-62, «градов» и самоходок и даже «мигов» 21, 23, СУ-22, восстановлением которых занимаются российские ремонтники.

Миг-21, Миг-23, Су-22 ЛНА

Получившие столь мощную поддержку, части ЛНА с апреля 2019 года предпринимают постоянные попытки вытеснить боевиков Сарраджа с подконтрольных территорий и захватить Триполи.

Бронетехника ЛНА, восстановленная российскими специалистами

Понятно дело, что усиление ЛНА пришлось не по нраву Эрдогану, и гражданин султан задумал переломить ситуацию в пользу своих подопечных.

Буквально на днях ИА Reuters распространило информацию, что засевшее в Триполи ПНС официально обратилось к Анкаре с просьбой ввести войска в Ливию для оказания «воздушной, наземной, морской военной помощи» для отражения наступления повстанческих сил с востока страны.

Чуть позже этот запрос подтвердил глава российской контактной группы по внутриливийскому мирному урегулированию Лев Деньгов.

26 декабря Эрдоган заявил, что запрос о вводе турецких войск в Ливию будет рассмотрен на парламентских слушаниях в январе 2020 года, и что Турция «отправляет свои войска туда, куда их приглашают», а их попросило ввести «законное правительство Ливии».

По ходу пьесы обнаружилось, что у Анкары и Триполи на этот случай имелся заготовленный меморандум о военном сотрудничестве, который в авральном режиме ратифицировал турецкий парламент.

Эрдоган также не преминул уколоть Россию замечанием, будто в Ливии на стороне повстанцев воюют наёмники из ЧВК Вагнера, но пресс-секретарь российского президента Песков ответил ему, что после начала гражданской войны в 2011 году «Ливия стала пристанищем для наёмников из огромного количества стран».

Понять недовольство Эрдогана можно. Присутствие российских советников и специалистов, а также опосредованные поставки «Панцирей», заметно снижают эффект от применения турецких беспилотников «Байрактар», услужливо поставляемых Анкарой своим ливийским «прокси», как и действия самих «прокси», по уровню военной подготовки не отличающихся от вооружённого колхоза.

Турецкий БТР, сожжённый повстанцами из ЛНА

Но окончательно заставило рассердится Анкару известие о том, что прорвавшийся к аэропорту «Мисрата» МиГ-21 ЛНА уничтожил турецкий транспортный «боинг» с оружием на борту.

Турецкий ударный БПЛА Bayraktar, уничтоженный повстанцами ЛНА

На сегодняшний день турецкие военные уже находятся в Триполи, правда, в небольших количествах: Эрдоган распорядился отправить несколько групп коммандос для охраны членов марионеточного «правительства народного согласия».

Ввод турецких военных в Ливию по просьбе ПНС, как считают многие наблюдатели, ситуацию в разрушенной стране не охладит и не приведёт к быстрой победе подопечных Эрдогана. Наоборот, конфликт будет разогрет ещё сильнее, поскольку в этом случае Турция перейдёт от прокси-войны к прямой интервенции, что несёт опасность серьёзного конфликта не только с повстанцами Бенгази, но и с поддерживающими их странами, включая Россию.

А этого, следует понимать, очень желают некоторые «партнёры», которым не по нраву сближение Турции и России последних лет.

Практика переговоров и сдерживания турецкой экспансии в Сирии уже показала свою эффективность, когда усилиями российской дипломатии удалось остановить «ди эрсте колонне марширт» танков Эрдогана к мостам через Евфрат.

Но есть нюанс. В Сирии расклад сил совершенно другой, и в случае продолжения зерг-раш турецкие панцерваффе могли нарваться на ответные действия сразу нескольких военных контингентов, включая порцию полновесных пилюль от американцев, сильно раздосадованных преднамеренным обстрелом турками своих военнослужащих в ходе операции «Источник мира».

Только очень наивные могли поверить в отговорки Анкары «мы открыли ответный огонь по находившимся поблизости террористам». У американцев, по их признанию, буквально руки чесались открыть ответный огонь.

Кроме того, в Сирии действует законное правительство, контролирующее бóльшую часть страны. Турецкую интервенцию и без того осуждали даже ближайшие союзники по НАТО (например, знаменитая «смерть мозга» в исполнении Макрона), так что открытое вторжение в Ливию без мандата ООН или общего согласия НАТО, способно сделать ситуацию совершенно непредсказуемой.

В Ливии обстановка совершенно иная. Есть две местных противоборствующих стороны, которым опосредованно помогают другие заинтересованные стороны.

Зоны, где действуют российские специалисты (оранжевые) и турецкие “прокси” (зелёные). Голубой прямоугольник – зона возможного столкновения

У Эрдогана может появиться соблазн лёгкой прогулки на танках против ливийских повстанцев в отсутствие серьёзных игроков, с целью отжима нефтеносных полей и части ливийского шельфа, фактически бесхозных в течение восьми лет.

После свержения Каддафи, Ливия до сих пор не имеет легитимного правительства, признанного международным сообществом. Да ещё, США отказывают в поддержке всем сторонам конфликта, что также упрощает дело.

Есть надежда, что встреча лидеров России и Турции, намеченная на 8 января 2020 года, в очередной раз поможет выйти из затруднительного положения, особенно если учесть, что все «меморандумы» и другие договоры с сидящим в Триполи «правительством» имеют цену филькиной грамоты.

Вопрос только в цене, которую запросит Эрдоган в качестве отступной.

Торг, скорее всего, неизбежен, но это лучше, чем новая эскалация насилия и полномасштабная война в истерзанной кровавой междоусобицей Ливии, ставшей рассадником террористических отморозков на Ближнем Востоке.