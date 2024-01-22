В ЛНР экс-вагнеровцев поместили в СИЗО за задержание полицейского по обвинению в наркоторговле

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Бойцы 98 дивизии ВДВ (экс-сотрудники ЧВК «Вагнер») оказались задержаны и помещены в СИЗО после конфликта с сотрудником полиции, которого участники СВО обвинили в причастности к наркобизнесу.

Видеозаписи ЧП и последующие пояснения бойцов попали в Сеть, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашим военнослужащим продавали наркотические вещества. Наш человек употреблял, он был наказан, и решил искупить свою вину тем, что вывел нас на того, кто продавал ему наркотические вещества. Был задержан таксист, который привёз ему шесть пакетов марихуаны за определённую сумму денег. Он также был нами задержан, и раскрыл дальше сеть», – рассказали десантники.

Бойцы утверждают, что вышли на действующего сотрудника ДПС ЛНР, дома у которого были найдены несколько килограммов марихуаны и большая сумма денежных средств. Задержанный был поставлен на колени, и на камеру сознался в совершении преступлений.

«Этих людей мы не сдали местной полиции, так как здесь рука руку моет, и всё взаимосвязанно. Ждали человека из Москвы, сотрудника ФСБ. А жена задержанного написала, что его похитили неизвестные лица в военной форме», – рассказали военные.

Однако на написанное женой заявление отреагировали, и забирать троицу задержанных, по сообщениям, приехали сотрудники МВД, СОБР, ФСБ, СК. Но и сами экс-вагнера попали в СИЗО – по статьям «Похищение человека» и «Самоуправство». Также им вменяют хранение наркотиков (так как они изъяли и не отдали наркотики – утверждают, что из опасения что их уничтожат подельники гаишника).

Военкор Роман Сапоньков подтверждает, что юридически действия военных были нарушением закона. Однако с моральной точки зрения они действовали справедливо.

«Конечно, нарушены все процессуальные нормы по оперативно-розыскной работе, по оформлению вещдоков. Да вообще всё. С точки зрения закона бывшие вагнера влетели на нехреновый срок. Я всё это понимаю. Но. В кадре представлены люди, которые могут быть оптовыми поставщиками наркотиков. В кадре представлены большие суммы денег и, предположительно, наркотических веществ. Поэтому я обращаюсь к высоким чинам из Москвы провести тщательную проверку произошедшего. Я понимаю, что теперь «задержанные» спокойно скажут, что им все это подбросили и вообще они жертвы, но на другой стороне весов обвинение в оптовой торговле наркотиками в республике с крышеванием со стороны сотрудников МВД ЛНР. Конечно, есть вероятность внутренних разборок и передела бизнеса, я всё понимаю, но я хочу верить в версию вагнеров», – написал Сапоньков.

В свою очередь, волонтер Анастасия Кашеварова встала полностью на сторону военных.

«На новых территориях действует военное положение, согласно федеральному конституционному закону о военном положении – ВС РФ выполняют такие задачи: пресечение деятельности незаконных вооруженных формирований, террористической и диверсионной деятельности; охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Те, кто решил вывернуть закон наизнанку, и сделать в этой ситуации виновными военнослужащих ВС РФ, которые раскрыли диверсию – распространение наркотических средств среди военных, выполняющих задачи СВО, должны судить сотрудника правоохранительных органов и провести проверку внутреннюю по всем своим силовикам, чтобы выявить всех, кто осуществляет деятельность по подрыву обороны и безопасности Российской Федерации в условиях военного положения. Эта ситуация сейчас на контроле в Москве. Если у следователей есть претензии к военным, то и предъявите по факту содеянного, не надо судить убийцу за воровство, а вора за изнасилование», – написала она.