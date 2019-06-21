В ЛНР назвали одну из причин дезертирства солдат ВСУ на Донбассе

21.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Некомплект личного состава ВСУ в зоне проведении «ООС» является одной из главных причин самовольного оставления позиций военнослужащими украинской армии.

Об во время брифинга рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«На текущей неделе разведкой Народной милиции ЛНР было выявлено оставление подразделением 54-й бригады ВСУ позиций севернее населенного пункта Новоалександровка. Ситуация, по которой украинские военнослужащие оставляют передовые позиции, сложилась из-за некомплекта личного состава на первой линии обороны», – сообщил Яков Осадчий.

Он также добавил, что по информации от источников в штабе «ООС», укомплектованность личным составом 54-й бригады ВСУ составляет 64%, а общая укомплектованность ОТГ «Север» не превышает 70%.

«Данный случай не является единичным. С начала текущего года в различных соединениях ВСУ установлено пять случаев оставления позиций личным составом частей и соединений в зоне «ООС», которые тщательно скрываются от украинского командования», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.