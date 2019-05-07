07.05.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ЛНР не ждут изменений на фронте в связи со сменой руководства «ООС»

Смена командующего «ООС» Сергея Наева не приведёт к стабилизации обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

Такое мнение выразил на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что вчера, 6 мая, пока еще действующий президент Украины Пётр Порошенко назначил новым командующим «операцией объединенных сил» генерала Александра Сырского.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы новое назначение стабилизировало обстановку на линии соприкосновения, однако послужной список Сырского не обещает позитивных изменений. В начале 2015 года Сырский занимал должность начальника штаба «антитеррористической операции». В этот период ситуация на Донбассе была особенно накалена», – отметил Иван Филипоненко.

Он также напомнил, что именно в этот период ВСУ терпели постоянные поражения и огромные потери, наиболее яркой из которых является «Дебальцевский котёл».

«Хотим заверить, что в случае агрессивных действий противника, не важно, под чьим руководством, мы готовы адекватно ответить и пресечь подобные действия», – предупредил офицер НМ ЛНР.

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