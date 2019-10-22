В ЛНР обнаружен крупный схрон украинских диверсантов
Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР обнаружили в прифронтовой зоне города Первомайск тайник с оружием и боеприпасами.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп.
Из тайника изъяты:
– пистолет Макарова;
– реактивный пехотный огнемет – А «Шмель»;
– РПГ-7;
– выстрел РПГ-18 – 2 шт.;
– граната Ф-1 + УЗРГМ;
– УЗРГМ – 2 шт.;
– кумулятивный боеприпас к РПГ-7;
– термобарический боеприпас к РПГ-7 – 2 шт.;
– боеприпас повышенной пробиваемости – 2 шт.;
– снаряд 30 мм. – 70 шт.;
– мина ТМ 62;
– мина МОН-50 – 2 шт.;
– патроны 5,45х39 – 4522 шт.;
– патроны 7,62х54 – 10764 шт.;
– патроны 7,62х39 – 2544 шт.;
– патроны 14,5 – 1356 шт.
Проводятся дальнейшие мероприятия по предотвращению террористических актов и пресечению незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики», – говорится в заявлении МГБ.
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