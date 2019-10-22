В ЛНР обнаружен крупный схрон украинских диверсантов

22.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР обнаружили в прифронтовой зоне города Первомайск тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп.

Из тайника изъяты:

– пистолет Макарова;

– реактивный пехотный огнемет – А «Шмель»;

– РПГ-7;

– выстрел РПГ-18 – 2 шт.;

– граната Ф-1 + УЗРГМ;

– УЗРГМ – 2 шт.;

– кумулятивный боеприпас к РПГ-7;

– термобарический боеприпас к РПГ-7 – 2 шт.;

– боеприпас повышенной пробиваемости – 2 шт.;

– снаряд 30 мм. – 70 шт.;

– мина ТМ 62;

– мина МОН-50 – 2 шт.;

– патроны 5,45х39 – 4522 шт.;

– патроны 7,62х54 – 10764 шт.;

– патроны 7,62х39 – 2544 шт.;

– патроны 14,5 – 1356 шт.

Проводятся дальнейшие мероприятия по предотвращению террористических актов и пресечению незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики», – говорится в заявлении МГБ.