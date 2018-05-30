|347 просмотров
В ЛНР обнаружен тайник с взрывчаткой для диверсантов ВСУ
Четыре тонны промышленной взрывчатки в тайнике украинских диверсантов были обнаружены луганскими сотрудниками госбезопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«МГБ ЛНР в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, предотвращение террористических актов и деятельности диверсионных групп на территории Республики, выявлен склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки», – сообщает пресс-служба.
«Склад аммонита и аммонала был создан ВСУ в 2014 году вблизи населенного пункта Зоринск в одном из заброшенных помещений угольного предприятия», – отметили в МГБ ЛНР.
В пресс-службе госбезопасности Республики добавили, что это самый крупный склад взрывчатки, обнаруженный за четыре года.
Метки: взрывчатка, ЛНР, СБУ, тайник
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.