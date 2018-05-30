30.05.2018, Луганск, Владимир Гладков

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В ЛНР обнаружен тайник с взрывчаткой для диверсантов ВСУ

Четыре тонны промышленной взрывчатки в тайнике украинских диверсантов были обнаружены луганскими сотрудниками госбезопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МГБ ЛНР в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, предотвращение террористических актов и деятельности диверсионных групп на территории Республики, выявлен склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки», – сообщает пресс-служба.

«Склад аммонита и аммонала был создан ВСУ в 2014 году вблизи населенного пункта Зоринск в одном из заброшенных помещений угольного предприятия», – отметили в МГБ ЛНР.

В пресс-службе госбезопасности Республики добавили, что это самый крупный склад взрывчатки, обнаруженный за четыре года.