В ЛНР обнаружен тайник украинских диверсантов

18.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Сотрудниками следственного отдела Генеральной прокуратуры ЛНР были обнаружены в лесополосе недалеко от села Обозное Славяносербского района тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В ходе проверки информации сотрудниками межрегионального следственного отдела Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики в лесополосе, расположенной на удалении два километра от села Обозное Славяносербского района, выявлен замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами», – говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, в ходе осмотра места происшествия было изъято: 4 320 патронов калибра 5,45 мм, две противопехотных осколочных мины МОН-50, 20 унифицированных запалов ручной гранаты УЗРГМ, 20 корпусов гранаты Ф-1, два автомата Калашникова калибром 5,45 мм и 7,62 мм, три противотанковых управляемых ракеты 9М111-2.

Сообщается, что по данному факту проводится доследственная проверка.