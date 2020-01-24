В ЛНР обнаружены крупные схроны украинских террористов

24.01.2020, Луганск, Сергей Вредников

Сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР были выявлены вблизи линии соприкосновения два тайника украинских диверсионно-разведывательных групп, содержащие более 10 тысяч единиц боеприпасов.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из тайников, заложенных в помещениях одного из дачных кооперативов изъято: осколочно-фугасный заряд 30 мм – 238 шт., пороховой заряд 120 мм – 14 шт., пороховой заряд 122 мм – 2 шт., осколочно-фугасный выстрел 122 мм – 9 шт., осколочно-фугасная мина 82 мм – 3 шт., выстрел осколочно-фугасный 125 мм – 7 шт., выстрел бронебойный 125 мм – 2 шт., выстрел с кумулятивным снарядом 125 мм – 16 шт., патроны 7,62х54 – 2174 шт., патроны 14,5 мм – 839 шт., патроны 12,7 мм – 4284 шт., патроны 5,45х39 мм – 2580 шт», – говорится в сообщении.

В МГБ ЛНР отметили, что данные боеприпасы украинские военные планировали использовать для совершения на территории Республики масштабных диверсионно-террористических актов.

«Проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к закладке схронов, а также принадлежности изъятых боеприпасов к ранее совершенным в Республике террористическим актам», – добавили в ведомстве.