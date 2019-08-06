В ЛНР обвинили Киев в затягивании обещанного ремонта моста в Станице Луганской

06.08.2019, Луганск, Александр Гусар

В ЛНР обвинили украинскую сторону в том, что она не намерена восстанавливать разрушенный мост через Северский Донец в районе Станицы Луганской.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, украинская сторона продолжает затягивать начало восстановительных работ на мосту через реку Северский Донец в районе участка разведения № 1 «Станица Луганская», ссылаясь на угрозу со стороны подразделений Народной милиции.

«Несмотря на проведение работ по проверке и очистке местности от взрывоопасных предметов со стороны ЛНР, а также на строгое соблюдение условий перемирия подразделениями Народной милиции, украинская сторона так и не представила в установленный срок (5 августа) согласованный проект ремонтных работ», – утверждает Иван Филипоненко.