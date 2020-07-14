14.07.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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В ЛНР опубликовали последствия преступного обстрела ВСУ


Украинские подразделения открыли огонь из БМП-2 по жилым районам подконтрольного ЛНР населённого пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские боевики не оставляют попыток дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения. На этот раз, под огнем украинской армии оказался посёлок Донецкий.

В результате обстрела из вооружения БПМ-2 повреждения получил жилой дом», – говорится в сообщении.


Отмечается, что слаженными действиями защитникам ЛНР удалось пресечь огневую активность ВСУ, в результате чего двое украинских боевиков получили ранения.

«Факт обстрела задокументирован и приобщен к уголовному делу в отношении военного преступника, командира 93 омбр ВСУ Брыжинского.

Каждый украинский боевик понесет заслуженное наказание», – добавили в пресс-службе.

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