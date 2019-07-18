В ЛНР опубликовали видео жестокой расправы украинских спецслужб над мирным жителем

18.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Министерство государственной безопасности ЛНР опубликовало полученную от источника в спецслужбах Украины видеозапись задержания и жестокого избиения сотрудниками СБУ гражданина Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Нападение произошло в 2016 году на блокпосту Северодонецк – Рубежное. Сотрудники СБУ насильно вытащили мужчину из автомобиля и жестоко избили. Под переднее сиденье транспортного средства ему подкинули гранату с целью сфабриковать уголовное дело за участие в незаконных вооруженных формированиях», – пояснили в МГБ Республики.

Сотрудники ведомства установили личность потерпевшего. Им оказался Вадим Сергеевич Алексеенко, 16.03.1978 г.р., зарегистрированный в ЛНР и ранее проходивший службу в МВД Украины.