16.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Политика, Украина
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В ЛНР осудили местного жителя по обвинению в работе на украинские спецслужбы

Верховный Суд ЛНР вынес приговор жителю Кировска, обвинявшемуся местными силовиками в том, что он работал курьером для украинских диверсантов, действующих на территории республики.

Об этом заявили в Министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом Министерства государственной безопасности ЛНР, установлено, что Денис Олейник  совершил государственную измену путем оказания материально-технической помощи спецслужбе Украины. Являясь гражданином ЛНР и осуществляя пассажирские перевозки на территорию, подконтрольную ВСУ, Денис Олейник был завербован СБУ при пересечении блокпоста в районе населённого пункта Зайцево. Ему присвоили псевдоним «Денчик» и поставили задачу по оказанию содействия в проведении тайниковых операций», – говорится в заявлении.

По информации ведомства, Олейник конспиративно перевозил с территории  Украины на территорию республики посылки, содержащие предметы, предназначенные для использования членами украинских диверсионно-разведывательных групп, действующих в ЛНР. Также по заданию кураторов из СБУ он подбирал места для закладок самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.

«По приговору суда Олейник получил 12 лет лишения свободы», – добавили в МГБ ЛНР.

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