В ЛНР открыли уголовное дело против Саакашвили за бойню на Майдане

05.10.2021 19:16 (Мск), Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении находящегося с недавнего времени в тбилисской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что ведомством возбуждено уголовное дело в отношении Саакавшвили по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, «по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 389 и п. «а», «е», «ж», «з», «л» ч. 2, ст. 113 УК ЛНР».

«Установлено, что в конце 2013-го года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев пребыла группа снайперов. В конце февраля 2014 года данная группа снайперов вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов, на Майдане Независимости в г. Киеве. Известно, что в результате стрельбы на Майдане Независимости в г. Киеве, которая имела место 20.02.2014 года, погибли 78 гражданских и 13 сотрудников правоохранительных органов», – говорится в заявлении пресс-службы.

Ситуацию в комментарии «ПолитНавигатору» объяснил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, здесь мы можем наблюдать часть большой работы, далеко выходящей за рамки конкретных лиц и уголовных производств.

«Считаю, что в данном случае это попытка скорее легитимизироваться. Потому что чем больше каких-то международных запросов, чем больше международных документов, тем больше будет внимания к данной структуре, в данном случае это Генпрокуратура ЛНР. Считаю, конечно, что там никакого хода и ответа не будет, но, в принципе, попытка неплохая», – сказал Бердичевский. «Думаю, что этим нужно заниматься, составлять соответствующий запрос, время идёт, уже в следующем году восемь лет республике, это срок достаточно большой. Будем надеяться, что больше информации о ДНР и ЛНР всё-таки сподвигнет мировое сообщество обратить внимание на то, что существуют наши республики, что работают наши структуры государственных органов и достаточно активно занимаются в рамках международного права своими обязанностями», – добавил депутат.