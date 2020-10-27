В ЛНР похоронили командира легендарного батальона «Призрак»

27.10.2020, Луганск, Сергей Вредников

24 октября в аварии под Луганском погиб командир 14-го батальона 4-й бригады Народной милиции ЛНР «Призрак» Алексей Марков («Добрый»).

Об этом в своём Telegram-канале сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Луганске трагически погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков (позывной Добрый). Он попал в автомобильную аварию. Вместе с Марковым находилась его жена», – написал он.

Сегодня в Алчевске на Аллее Славы состоялись похороны Маркова. Ранее сегодня на территории военной части в Кировске состоялась церемония прощания с погибшим защитником Донбасса. Похоронили Маркова рядом с могилой его сослуживца, наставника, первого командира того же батальона Народной милиции ЛНР Алексея Мозгового.

Трагедию на своей странице в Facebook прокомментировал экс-депутат Одесского облсовета Алексей Албу.

«Красного командира Алексея Маркова («Добрый») похоронили в Алчевске, рядом с могилой народного героя Алексея Мозгового.

Гибель Доброго является большой утратой для всего коммунистического движения. Он был примером для многих коммунистов. Он был защитником обездоленных людей Донбасса, брошенных под каток украино-американской военной машины. Он был настоящим антифашистом, с оружием в руках боровшимся против коричневой чумы», – написал Албу.

Напомним, Алексей Марков возглавил батальон «Призрак» после гибели его создателя Алексея Мозгового в мае 2015 года. В данный момент подразделение выполняет задачи на наиболее опасном направлении линии фронта у населенного пункта Золотое.