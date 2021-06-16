В ЛНР получили доказательства причастности Протасевича к зверским убийствам

16.06.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

КГБ Белоруссии предоставил следователям Генпрокуратуры ЛНР возможность провести необходимые следственные действия с задержанным в Мински белорусским экстремистом Романом Протасевичем, который участвовал в карательной операции на Донбассе в составе нацполка «Азов».

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, правоохранителям республики «удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов», зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны».

«Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела», – сказал Горенко.

Также он поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко и КГБ за возможность провести с Протасевичем следственные действия.

«От имени Генпрокуратуры ЛНР и от себя лично выражаю искреннюю благодарность лично главе Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. А также КГБ за предоставленную следователям Генпрокуратуры ЛНР возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем», – заявил луганский прокурор.