В ЛНР поставили памятник украинскому солдату

07.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

В ЛНР в городе Стаханове, на площади Ленина прошла церемония прощания с погибшим командиром ополчения Алексеем Павловым (позывной «Леший).

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Об этом своём Telegram-канале официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня простились с настоящим героем и патриотом ЛНР Алексеем Павловым», – написал он.

Отметим, что о причинах смерти в местных СМИ не сообщили.

Напомним, Алексей Павлов был командиром 16 батальона территориальной обороны (БТРО), принимал участие в штурме и взятии СБУ, обороне Луганска.

Известие о смерти Павлова с радостью прокомментировали многие киевские СМИ и «патриоты». Так, бежавший из Донецка украинский пропагандист Денис Казанский, воспользовавшись отсутствием сообщения о причине смерти, заявил, что Павлов скончался от пневмонии.

«Один из самых известных полевых командиров ЛНР 2014 года «Леший» умер в Луганске от пневмонии.

Очевидно, подхватил корону. Но поскольку в ОРДЛО тесты проводятся очень ограничено, а информация о ковиде замалчивается, реальную причину смерти скорее всего не напишут», – отметил пропагандист на своей странице в соцсети.

После чего Андрей Марочко возмутился охватившей украинские медиа истерией и пляской на костях, которую устроили некоторые блогеры.

«Как противно смотреть на то, как укропатриоты пляшут на костях, комментируя сегодняшнее прощание, и как приятно осознавать, что мы не такие. Для так называемых «патриотов» расскажу маленькую историю, которая очень наглядно иллюстрирует разницу взглядов на происходящее.

Сегодня на кладбище специально сфотографировал одну могилу. Это могила украинского солдата, который похоронен на алее славы вместе с нашими ополченцами.

Он погиб в 2014 году, наши казаки предлагали ему его спасти, когда он был еще жив. Он сильно обгорел, но предпочел ползти к своим, попросив лишь гранату. Позже нашли его труп, и Павел Дремов сказал похоронить по всем христианским обычаям. Документы, которые были при нём, сильно обгорели, и разобрать можно было только фамилию, и то не полностью. Так и похоронили…

Уже шесть лет, несмотря на все наши обращения к украинской стороне, никто там не захотел хотя бы провести эксгумацию, для установления личности.

Вот вам и разница», – написал Марочко.