В ЛНР «поздравили» украинских десантников с предательством

21.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Пойдя с оружием против мирных жителей, и участвуя в геноциде населения Донбасса, десантники ВСУ нарушили традиции и предали десантное братство.

Такими словами сегодня во время брифинга «поздравил» украинских десантников официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что сегодня украинские военнослужащие празднуют день десантно-штурмовых войск.

«В этой связи хочу отметить, что десантники вооруженных сил Украины нарушили все традиции и предали десантное братство. Десантные войска всегда стояли за честь и правду, а украинские в 2014 году перешли на сторону фашизма, покрыв себя несмываемым позором, участвуя в геноциде собственного народа на территории Донбасса», – заявил Андрей Марочко.