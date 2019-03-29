В ЛНР предотвратили кровавую провокацию ВСУ

29.03.2019, Луганск

Обнародованная в ЛНР информация о готовящемся обстреле КПВВ «Золотое» сорвала планы украинских спецслужб, благодаря чему была предотвращена возможная трагедия.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что в последние дни предвыборной гонки на Украине остается напряженной ситуация на пунктах пересечения линии соприкосновения.

«На прошлой неделе украинская сторона предприняла попытку проведения провокации, связанной с открытием перехода на КПВВ «Золотое», основным замыслом которой было проведение мероприятий по дискредитации Народной милиции ЛНР и руководства республики», – рассказал Марочко.

По его информации, силами специальных операций МО Украины был подготовлен обстрел мирных жителей на автодороге Попасная-Первомайск в день открытия КПВВ

«К счастью, предав огласке преступные инициативы украинской стороны, данные действия удалось пресечь и тем самым избежать жертв среди мирных граждан», – добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.