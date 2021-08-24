В ЛНР предотвратили крупный теракт СБУ

24.08.2021 15:38 (Мск), Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР предотвратили теракт, готовящийся украинскими спецслужбами в одном из городов республики.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«23 августа текущего года, накануне празднования 30-й годовщины «Дня независимости Украины», иностранные спецслужбы планировали совершить теракт в городе Красный Луч Луганской Народной Республики в месте массового скопления граждан», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что самодельные взрывные устройства планировалось инициировать на центральной аллее города по улице Ленина в районе площади имени Кирова и средней школы №10.

Для этого украинские спецслужбы передали своему местному агенту четыре самодельных взрывных устройства со средствами дистанционного инициирования. После извлечения тайника с бомбами агент был проинструктирован относительно деталей «работы», за которую ему было обещано денежное вознаграждение.

«По замыслу иностранной спецслужбы, вечером 23 августа текущего года указанные устройства, подготовленные к применению, должны были быть заложены в урны на центральной аллее города Красный Луч и инициированы в момент массового скопления людей на площади. Экспертно-криминалистической группой МВД ЛНР с привлечением кинологической службы проведено исследование извлеченных из тайника устройств, в ходе которого установлено наличие в них взрывчатых веществ», – добавили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники МГБ ЛНР проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, причастных к подготовке теракта. На данный момент выяснилось, что указание на организацию теракта было дано начальником 3-го Управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Винниченко Виталием Владимировичем, в отношении которого в ЛНР уже возбуждено уголовное дело.

«Всю ответственность за проводимый террор против мирного населения Донбасса и негуманные способы ведения войны возлагаем на руководство СБУ и официальные киевские власти», – добавили в ведомстве.