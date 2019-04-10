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10.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ЛНР предотвратили вооружённую провокацию ВСУ

В ЛНР удалось предотвратить вооружённую провокацию ВСУ.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства республики Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что по информации источника в рядах ВСУ, сегодня, в период заседания участников Контактной группы в Минске, командование «ООС» планировало проведение вооруженной провокации на Славяносербском направлении с применением тяжёлой артиллерии.

«Для разведки района предполагаемых обстрелов со стороны Крымского в направлении Сокольников украинскими боевиками был запущен квадрокоптер типа «Фантом-3 ADV». Благодаря умелым действиями личного состава Народной милиции ЛНР попытка пролета беспилотника на территорию республики была пресечена», – рассказал Яков Осадчий.

Он подчеркнул, что вражеский БПЛА был сбит с применением стрелкового оружия.

«Осуществить спланированную вооруженную провокацию киевским карателям не удалось», – добавил начальник пресс-службы НМ ЛНР.

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