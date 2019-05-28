В ЛНР призвали Россию не давать спуску Зеленскому

28.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока политика новоизбранного президента Владимира Зеленского не начнёт отличаться от политики его предшественника Петра Порошенко, никаких поблажек Киеву со стороны России делать не стоит.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие российские эксперты сейчас говорят, что нужно повернуться к Зеленскому, нужно сказать: «Смотрите, они же сделали лучше, они же пустили некую певицу на Украину, не запретили». Господа, не нужно ничего делать до тех пор, пока не будет понятно, что будут сделаны конкретные, явные шаги по отношению к людям Востока Украины, Донбасса, которые остаются на этой территории и по отношению к России в том числе, когда будет отменён закон о госязыке, когда будет принято решение о том, что делать с Большим договором России и Украины и так далее по списку, всё то, что вы напринимали за пять лет», – призвал Мирошник.