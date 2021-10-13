В ЛНР призвали Россию стать стороной конфликта в Донбассе

13.10.2021 13:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинская сторона на минских переговорах делает всё, чтобы война на Донбассе не прекращалась, Киев интересует только одно – сделать Россию стороной конфликта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР, спецпредставитель республики на минских переговорах по Донбассу Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрю выступления Зеленского, как он, бедный, сердце рвёт, ему хочется урегулировать конфликт, как же он, бедный, страдает за людей, живущих на Донбассе. А у меня сегодня были переговоры полдня, 6 часов мы вели переговоры с представителем Украины.

Я вам гарантировано говорю одну вещь – Украине урегулирование конфликта не нужно, они в страшном сне боятся представить, что война закончится, по крайней мере, формальная, виртуальная, гибридная, какая угодно. Вам не нужно её заканчивать», – сообщил дипломат.

«В ходе всех разговоров единственное, что говорил человек, который возглавляет там один из комитетов, он является моим оппонентом в группе по переговорам, господин Костин, единственное, что его интересовало – Россия сторона конфликта, человек сказал 20 раз за заседание», – рассказал Мирошник.

«Я хочу сказать России, а пусть она подтвердит, что она сторона конфликта, а пусть Россия возьмёт предложения ЛНР и ДНР и подпишет их, и мы будем считать, что она сторона конфликта, и всё», – призвал дипломат.