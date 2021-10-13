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13.10.2021 13:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Конфликт, Политика, Россия, Украина
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В ЛНР призвали Россию стать стороной конфликта в Донбассе

Новости УкраиныУкраинская сторона на минских переговорах делает всё, чтобы война на Донбассе не прекращалась, Киев...

Украинская сторона на минских переговорах делает всё, чтобы война на Донбассе не прекращалась, Киев интересует только одно – сделать Россию стороной конфликта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР, спецпредставитель республики на минских переговорах по Донбассу Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрю выступления Зеленского, как он, бедный, сердце рвёт, ему хочется урегулировать конфликт, как же он, бедный, страдает за людей, живущих на Донбассе. А у меня сегодня были переговоры полдня, 6 часов мы вели переговоры с представителем Украины.

Я вам гарантировано говорю одну вещь – Украине урегулирование конфликта не нужно, они в страшном сне боятся представить, что война закончится, по крайней мере, формальная, виртуальная, гибридная, какая угодно. Вам не нужно её заканчивать», – сообщил дипломат.

«В ходе всех разговоров единственное, что говорил человек, который возглавляет там один из комитетов, он является моим оппонентом в группе по переговорам, господин Костин, единственное, что его интересовало – Россия сторона конфликта, человек сказал 20 раз за заседание», – рассказал Мирошник.

«Я хочу сказать России, а пусть она подтвердит, что она сторона конфликта, а пусть Россия возьмёт предложения ЛНР и ДНР и подпишет их, и мы будем считать, что она сторона конфликта, и всё», – призвал дипломат.

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