В ЛНР прочат победу партии с лозунгом «Киев – русская земля»

01.11.2020, Москва, Владимир Гладков

На Украине с самого начала «незалежности» никогда не было политической партии, выступающей за русскую идентичность, потому голоса пророссийских людей уходили в пользу спекулирующих на данном вопросе украинских политсил.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос Правды» заявил бывший помощник министра обороны Украины, Алексей Селиванов, после нападения в 2014 году переехавший из Киева в Луганск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами с самого начала независимости не имели партии, за которую могли голосовать. Мы скрепя сердцем, плюясь и жуя кактус, голосовали то за Симоненко, то за Витренко, то за регионалов, то есть, мы голосовали за украинских коммунистов, украинских социалистов, украинских регионалов, по сути это всё украинские партии. И не зря Олесь Бузина писал в одной из своих статей после выборов, что Янукович – это украинский буржуазный националист, ну так оно и есть, по сути.

Не было партии, которая бы отстаивала русскую идентичность, а та же самая Русская весна, которая произошла в 14 году, это было движение не социальное, это было движение национально-освободительное, это было движение за русскую идентичность….То есть, запрос на политическую силу, выражающую русскую идентичность, этот запрос не был никогда удовлетворен.

Мы выискивали в программах разных партий осторожные авансы в адрес русского языка и дружбы с Россией, но что такое дружба с Россией, что такое таможенный союз, что такое какие-то осторожные права на русский язык? Ни одна партия никогда не заявляла, что Киев – это русская земля, что живут здесь русские люди, что русский язык здесь родной, и он имеет тут уж точно не меньшие права, чем украинский. Не какой-то статус наряду с украинским, а полное равноправие как минимум», – рассказал эксперт.

По его словам, теоретически, партия, которая бы вышла на Украине под лозунгами прекращения войны и возвращения в Россию, набрала бы процент голосов не меньше, чем политсилы ОПЗЖ и «Европейская солидарность» вместе взятые.

«Просто такой партии нет, и во многом благодаря этому люди украинизируются, потому что они не видят, куда идти. Они видят какого-то абстрактного Путина, который не ввел танки, и они не видят русских, по сути. Возможно, и я где-то не доработал, потому что когда-то я мирился со всеми этими лево-патриотическими силами. Ну, они же против НАТО, они же за русский язык, как же можно их козлить? Ну и как бы размывалась русская идентичность, не было четких и ясных, понятных лозунгов», – добавил Селиванов.