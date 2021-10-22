В ЛНР прогнозируют экономический рывок на основе сближения с ДНР

Единое экономическое пространство ДНР и ЛНР значительно ускорит запланированное приближение показателей республик к стандартам РФ и дальнейшей интеграции с Россией.

Об этом на круглом столе заявил заместитель председателя Народного Совета ЛНР, председатель Рескома Профсоюза работников образования и науки республики Олег Коваль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Программа социально-экономического развития, которую презентовал глава (глава ЛНР Леонид Пасечник – ред.) – это, безусловно, серьёзный, качественный поворотный этап в развитии нашей республики.

Мы прекрасно понимаем, что планирование, тем более с теми целями, с теми ориентирами, которые заложены в этой программе – это будущее, которое должно дать нам возможность развивать нашу республику, и в целом наше общество. Сегодня мы увидели пути, каким образом мы будем достигать эти цели, и мы увидели конкретные действия, которые этому будут содействовать.

Прежде всего, это экономическое сближение с ДНР, мы видим, что создаётся единое экономическое пространство, в котором стираются таможенные барьеры, перемещение капиталов, людей, товаров, и мы получим серьёзный эффект, когда наши предприятия получат дополнительный стимул к развитию. Мы прекрасно понимаем, что уменьшатся затраты на транспортировку грузов, растаможку.

Мы видим, что создаётся единая финансовая система, то есть – будет возможность более оперативно проводить платежи. Мы понимаем, что законодательство в экономической сфере будет тождественно, и в данном случае не будет тех сложностей, которые испытывали до этого времени наши предприниматели. То есть, это такой серьёзный рывок, который делается на первом этапе», – рассказал Коваль.

«Далее мы понимаем, каким образом будет идти стимулирование промышленности, то есть мы видим, как будут создаваться условия для того, чтобы предприятия получали возможности по увеличению заработной платы. Мы видим стимулирующие эффекты, которые кроются в уменьшении ЕСВ до 15% . Мы понимаем, что создаётся возможность для финансирования деятельности предприятий в виде льготных кредитных возможностей и так далее.

То есть, программа сегодня имеет механизмы своей реализации и те цели, которые там заявлены, а именно – высокие социально-экономические стандарты, которые, как вы помните, 35 тысяч по республике заработная плата, 40 в промышленности, до 45 тысяч в угольной сфере, повышение различных социальных выплат. О том, что написано увеличение заработной платы на 30% уже с января 2022-го года. Мы видим сегодня ориентиры, к которым мы идём, эти ориентиры носят близкий по времени характер, то есть, это ближнесрочная перспектива», – объяснил председатель.

«Хочу сказать, мы действительно видим документ, который позволит нам в ближайшее время сделать серьёзный экономический прорыв. Мы понимаем, что у людей, которые находятся сегодня в ЛНР есть мотивация для того, чтобы оставаться в республике, для того чтобы поступать в наши учебные заведения, идти работать на промышленные предприятия. Это создаёт действительно большой эффект будущего, которое в нашей республике есть.

И если мы сравним те социально-эконмические стандарты, которые будут в нашей республике, то они сопоставимы уже с российскими стандартами, и это ещё один из тех рывков, которые позволят нам идти к нашей цели – интеграции с РФ», – подытожил Коваль.