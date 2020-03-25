В ЛНР проголосовали за признание русского языка единственным государственным

25.03.2020, Луганск, Сергей Вредников

Профильный комитет Народного совета ЛНР зарегистрировать законопроект, определяющий русский язык единственным имеющим статус государственного в республике.

Об этом у себя в «Twitter» сообщил глава государства Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На заседании профильного комитета депутаты Народного Совета ЛНР оперативно рассмотрели внесенный мной законопроект. Это решение подтверждает выбранный нами в 2014 году путь на интеграцию с РФ и отражает реальные стремления населения Республики», – написал Пасечник.

В пресс-службе Народного совета ЛНР уточнили, что на заседании был рассмотрен законопроект «О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики».

«Данный законопроект разработан и внесен к рассмотрению в Народный Совет ЛНР главой ЛНР в целях установления статуса русского языка как единственного государственного языка в республике», – сообщил председатель профильного комитета Народного Совета ЛНР Дмитрий Кукарский, добавив, что это не означает отрицания или умаления права на пользование другими языками.

«Согласно части 2 статьи 19 Конституции Луганской Народной Республики каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества», – объяснил Кукарский.

По итогам рассмотрения было принято решение зарегистрировать данный законопроект в Народном Совете ЛНР.

«Сегодня на комитете единогласно проголосовали за законопроект, внесённый главой Луганской Республики Леонидом Пасечником. Это может означать лишь одно – совсем скоро в ЛНР русский язык останется единственным государственным языком», – прокомментировал решение депутат НС ЛНР Александр Криеренко.