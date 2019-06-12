В ЛНР рассказали, чем кормят украинских военных на Донбассе

12.06.2019, Луганск, Александр Гусар

В одной из находящихся в Донбассе бригад ВСУ на складах выявлено контрафактное продовольствие неизвестного происхождения.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в связи с участившимися случаями отравления личного состава в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду прибыла комиссия продовольственной службы штаба «ООС».

«Внезапная проверка выявила, что военнослужащих бригады кормят контрафактными продуктами неизвестного происхождения, а продукты, поставляемые Министерством обороны на склады соединения, отсутствуют. Помимо этого отмечено неудовлетворительное санитарно-эпидемиологическое состояние в местах приема пищи и хранения продуктов», – сообщил Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что по фактам выявленных нарушений проводятся разбирательства с командным составом, а материалы по данному делу переданы в военную службу правопорядка для установления виновных.