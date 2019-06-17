В ЛНР рассказали о способах уклонения от призыва в ВСУ
Украинские призывники готовы за определённую плату поставить в своём личном деле отметку о регулярном употреблении наркотиков, и таким образом избежать отправки в зону «ООС».
Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По его информации, несмотря на заявления официальных представителей ВСУ, в частях и соединениях продолжается практика отправки в зону «ООС» военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
«Чтобы избежать попадания в Донбасс, военные комиссары районов Украины за 10 тысяч гривен в медицинских картах призывников ставят отметки о регулярном употреблении ими наркотических веществ, таким образом освобождая от призыва на военную службу», – рассказал Иван Филипоненко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.