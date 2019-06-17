17.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ЛНР рассказали о способах уклонения от призыва в ВСУ

Украинские призывники готовы за определённую плату поставить в своём личном деле отметку о регулярном употреблении наркотиков, и таким образом избежать отправки в зону «ООС».

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, несмотря на заявления официальных представителей ВСУ, в частях и соединениях продолжается практика отправки в зону «ООС» военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

«Чтобы избежать попадания в Донбасс, военные комиссары районов Украины за 10 тысяч гривен в медицинских картах призывников ставят отметки о регулярном употреблении ими наркотических веществ, таким образом освобождая от призыва на военную службу», – рассказал Иван Филипоненко.

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