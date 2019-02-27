В ЛНР разгромили украинскую диверсионную группу

27.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Народная милиция ЛНР обезвредила украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию республики.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера 26 февраля наши военнослужащие в 20:00 пресекли очередную попытку противника в районе Золотого проникнуть на территорию республики, в результате которой враг, по данным наших источников из штаба «ООС», понес потери: двое убитых, трое раненых и один диверсант захвачен в плен. Тело еще одного брошено противником на поле боя при паническом бегстве», – сообщил Марочко.

Он также отметил, что сегодня к представителям НМ ЛНР обратилось командование 54-й бригады ВСУ с просьбой предоставить возможность забрать тело погибшего.

«Обращаем внимание родственников погибшего военнослужащего, что он стал жертвой преступного приказа командира 54-й бригады Вооруженных сил Украины полковника Алексея Майстренко и командующего «операцией оккупационных сил» генерал-лейтенанта Сергея Наева. Сейчас же они не хотят признать свои ошибки и всячески скрывают обстоятельства его гибели», – подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Кроме того, Марочко отметил, что до настоящего времени штаб «ООС» данный факт провальной операции в районе Золотого скрывает, что характерно для украинского командования.

«Соблюдая нормы международного гуманитарного права при ведении боевых действий, Народная милиция ЛНР на данном участке обороны вводит режим прекращения огня, предоставляя возможность командованию бригады эвакуировать погибшего, о чем мы проинформировали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ», – заявил Марочко.