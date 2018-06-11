11.06.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина

В ЛНР разоблачили очередной фейк ВСУ


ВСУ опубликовали постановочные обстрелы якобы позиций республик Донбасса с целью повышения морального духа военнослужащих украинской армии.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, комментируя видеоролик, опубликованный «волонтёрами», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Марочко в очередной раз подчеркнул, что киевские силовики регулярно обстреливают территорию ЛНР из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

«Но в данном случае, видео, о котором вы говорите, выложено с целью повышения морального духа украинских военнослужащих и является постановочным», – заявил подполковник.

«Мы проанализировали данный материал и пришли к выводу, что он отснят на одном из полигонов ВСУ. Есть ряд грубых оплошностей, которые допустили так называемые пропагандисты, и эти ошибки указывают на несоответствие фактов с заголовком», – пояснил представитель оборонного ведомства ЛНР.

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