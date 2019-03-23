В ЛНР сбит беспилотник Порошенко

23.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Силами ПВО Народной милиции ЛНР сбит беспилотный летательный аппарат украинских военных, корректировавший огонь по территории Республики.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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