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23.03.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Украина
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В ЛНР сбит беспилотник Порошенко

Силами ПВО Народной милиции ЛНР сбит беспилотный летательный аппарат украинских военных, корректировавший огонь по территории Республики.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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