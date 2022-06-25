В ЛНР сдался в плен видный украинский пропагандист

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Новости Украины

Среди сдавшихся в плен украинских националистов в ЛНР обнаружился видный киевский пропагандист и грантоед Максим Буткевич.

Видео с множеством пленных опубликовал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Буткевич был одним из более 800 сложивших оружие под Лисичанском бандеровцев. При этом, ни много ни мало, в должности комвзвода одного из батальонов ВСУ.

Он рассказал, что вместе с «побратимами» попал в окружение, остался без воды и пищи. Позже на них вышел разведчик, который подсказал путь отхода, однако это была часть спецоперации по захвату всушников в плен. Буткевич добавил, что после сдачи русским войскам, сразу же получил воду и пищу, а также что в плену с ним обращаются хорошо.

Коллегу опознала и опубликовала горестный твит украинская пропагандистка Наталья Гуменюк. Впрочем, позже она удалила свой пост.

Бурная деятельность Максима Буткевича началась во время Евромайдана, когда он был одним из главных ведущих «Громадского ТВ», которое активно поддерживало боевиков майдана и разжигало русофобскую ненависть. Позже он активно поддерживал Беломайдан, был координатором поддерживающего беломайданщиков проекта «Без границ». А в начале 2022 года, вещая из Киева, пытался разжигать гражданскую бойню в Казахстане.

В свободное от майдана время Буткевич себя позиционировал правозащитником.

«Киевские СМИ кинулись доказывать, что он является «правозащитником». Но это не так. Когда он взял в руки оружие и пошёл убивать в Донбасс, он сам заявил, что «поставил на паузу» свою правозащитную деятельность», – написал в своём тг-канале политолог Владимир Корнилов и приложил скрин с данным заявлением Буткевича.