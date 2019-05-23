23.05.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ЛНР сообщили о приказе ВСУ бить по беспилотникам ОБСЕ

В целях недопущения фиксации тяжелого вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения, украинским военнослужащим якобы отдан приказ блокировать работу беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ всеми доступными средствами.

Такую информацию в ходе брифинга озвучил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, командиры соединений и частей ВСУ в зоне проведения «ООС» продолжают препятствовать работе ОБСЕ, применяя против беспилотных летательных аппаратов миссии как комплексы радиоэлектронной борьбы, так и различное вооружение.

«По информации от нашего источника в штабе 54-й бригады, командир бригады полковник Алексей Майстренко в целях сокрытия тяжелого вооружения, выведенного с мест отвода, отдал приказ о недопущении полетов беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ в районе населенных пунктов Попасная – Врубовка – Золотое», – рассказал Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что для достижения поставленной цели Майстренко разрешил своим подчиненным применять все имеющиеся на вооружении бригады средства.

«Эту информацию подтверждают и сами сотрудники миссии, сообщая об обстреле со стороны ВСУ беспилотника ОБСЕ в районе населенного пункта Врубовка», – отметил он.

 

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