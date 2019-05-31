31.05.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ЛНР сообщили о сговоре генералов против Зеленского

Командующий «ООС» генерал Александр Сырский приказал своим подчинённым игнорировать распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня в Донбассе, и продолжать выполнение боевых задач на линии соприкосновения.

Такую информацию на брифинге озвучил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Невзирая на решение по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, командование «ООС» продолжает демонстрировать свои успехи даже после отдачи приказа на полное прекращение огня новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским», – сообщил он.

По словам представителя оборонного ведомства, командующим оперативно-тактической группировки «Север» было проведено закрытое совещание, в ходе которого даны указания на продолжение выполнения боевых задач.

«По поступившей информации от нашего источника, присутствовавшего на совещании, генерал ВСУ Олег Микац дословно произнес следующее: «Генерал Сырский поставил задачу не слушать этого клоуна Зеленского и продолжать выполнять боевые задачи с демонстрацией успехов в зоне проведения «ООС», – рассказал Яков Осадчий.

Он также добавил, что после совещания командир 54-й бригады полковник Алексей Майстренко получил от вышестоящего командования приказ подготовить и отправить на территорию ЛНР диверсионно-разведывательную группу.

 

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