В ЛНР сообщили о случае дезертирства украинских солдат

23.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Двое военнослужащих ВСУ самовольно покинули расположение части в зоне «ООС» прихватив с собой оружие.

Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ в зоне проведения «ООС» продолжает оставаться на критически низком уровне. По-прежнему имеют место факты самовольного оставления военнослужащими расположения части.

«20 мая в одном из подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Трехизбенка двое военнослужащих бригады с личным оружием покинули территорию части и в настоящее время их местоположение командованию неизвестно. Командованием бригады организованы поисковые мероприятия», – сообщил Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР также добавил, что в вышестоящий штаб о данном происшествии доклад не поступил. Командир бригады полковник Василий Зубанич своими силами пытается найти беглецов.