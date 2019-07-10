10.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ЛНР уличили бригаду ВСУ в скупке топлива на заправках для покрытия недостачи на складах

Перед приездом ревизионной комиссии в одну из бригад ВСУ, выполняющую задачи в зоне проведения «ООС», руководство бригады в срочном порядке будто-бы принялось скупать на автомобильных заправках топливо для восполнения недостачи.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в связи с участившимися случаями хищения ГСМ в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, для проверки состояния дел и наличия материальных средств из штаба «ООС» в бригаду якобы прибыла комиссия, в состав которой входят офицеры тыловых служб.

«Перед приездом комиссии должностные лица бригады, причастные к хищениям, активно принялись скупать дизельное топливо и бензин на автомобильных заправочных станциях населенного пункта Попасная для восполнения недостач», – утверждает Иван Филипоненко.

 

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