В ЛНР установили русский язык единственным государственным

03.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

Депутаты Народного Совета ЛНР приняли закон о статусе русского языка как единственного государственного в республике, сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что сегодня, 3 июня, на очередном пленарном заседании был рассмотрен и принят закон ЛНР «О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики «Об образовании».

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Данный законопроект направлен на приведение норм закона ЛНР «Об образовании» в соответствие терминологии, установленной законом ЛНР «О Правительстве Луганской Народной Республики».

«Применение украинского языка не нашло практической реализации с 18 мая 2014 года, когда была принята Конституция ЛНР. В условиях усиления интеграционных процессов с РФ использование русского языка подтверждает укрепление культурных связей наших государств и будет способствовать их развитию», – отметил председатель Комитета НС ЛНР по вопросам образования, науки и культуры Иван Санаев.

При этом он подчеркнул, что принимаемые изменения не ущемляют права человека и гражданина на использование украинского языка.

«Равенство прав и свобод вне зависимости от языка и других обстоятельств гарантировано Конституцией ЛНР. Что же касается образования, то возможность его получения на родном языке сохраняется. Принятые изменения также не ограничивают права человека на использование украинского языка», – отметил председатель.