В ЛНР увидели, как ВСУ стягивают к линии фронта «Грады» и «Акации»

07.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские силовики перебросили в зону проведения «ООС» на подконтрольной части Луганщины РСЗО «Град» и САУ «Акация».

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, командование «ООС», пользуясь условиями перемирия, продолжает наращивать группировку сил и средств в зоне военной операции в Донбассе.

«Разведкой НМ ЛНР выявлено размещение трех 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в районе населенного пункта Смоляниново. А в районе населённого пункта Рубежное отмечено прибытие пяти 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация», – рассказал Яков Осадчий.