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29.08.2021 21:04 (Мск), Луганск, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
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В ЛНР во время обстрела ВСУ убит защитник Донбасса

Новости УкраиныВ Луганской народной Республике в результате обстрела населенного пункта Золотое-5 с позиций ВСУ погиб...

В Луганской народной Республике в результате обстрела населенного пункта Золотое-5 с позиций ВСУ погиб защитник Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Защитники республики открыли ответный огонь. По данным разведки, огневые точки ВСУ были подавлены, и получил ранения один участник украинской карательной группировки.

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