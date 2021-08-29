В ЛНР во время обстрела ВСУ убит защитник Донбасса

29.08.2021 21:04 (Мск), Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В Луганской народной Республике в результате обстрела населенного пункта Золотое-5 с позиций ВСУ погиб защитник Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Защитники республики открыли ответный огонь. По данным разведки, огневые точки ВСУ были подавлены, и получил ранения один участник украинской карательной группировки.