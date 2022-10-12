В ЛНР восстановят знаковый для всего Русского мира памятный маршрут

12.10.2022  19:43 (Мск), Ялта
Любовь Смирнова.  
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День Победы, Дзен, Донбасс, История, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Туризм


В Луганской народной республике восстановят всесоюзный туристский маршрут «Молодогвардейский» № 643.

Сейчас в регионе работают паломнические маршруты и экскурсионные по памятникам Великой отечественной войны, сообщил на Всероссийском форуме «Интурмаркет. Осень» министр культуры, спорта и молодежи Луганской Республики Дмитрий Сидоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Луганской народной республике восстановят всесоюзный туристский маршрут «Молодогвардейский» № 643. Сейчас в регионе...

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«На нашей территории в течении 8 лет шли боевые действия, поэтому многие туристические маршруты, которые были знаковые для Советского союза, для России, для общих территорий, имеют проблемы с заминированными участками, – отметил Сидоров. – Что смогли, мы восстановили – это маршруты к святыням земли русской и по памятникам Великой отечественной войны.

Их достаточно много, хотим их развивать и далее, учитывая, что территория Луганской Народной Республики сегодня полностью освобождена, ведётся большая работа по обеспечению безопасности участников туристических маршрутов. В республике действует 53 турагента. Цель, которую мы ставим – в год восьмидесятилетия «Молодой гвардии» восстановить советский маршрут №643 «Молодогвардейский».

Подпольная молодежная организация «Молодая гвардия» действовала в годы войны в городе Краснодоне. Она насчитывала в своих рядах около 110 человек, самому младшему участнику подполья было 14 лет.

Всесоюзный туристский маршрут «Молодогвардейский» был рассчитан на 20 дней и пять этапов, каждый из которых привязан к определенному конкретному пункту. Он начинался в Луганске, проходил через Краснодон, Донецк и заканчивался в Мариуполе отдыхом на Азовском побережье.

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