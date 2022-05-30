В ЛНР ВСУ отступают из Северодонецка. В ДНР открывается путь на Славянск

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Новости Украины

Русские войска освободили два населённых пункта, продвигаясь от Красного Лимана в сторону Славянска.

Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По состоянию на 30 мая 2022 на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван. Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска», – говорится в сообщении.

В свою очередь, в ЛНР сообщили об успешном продвижении в Северодонецке.

«Большинство жилых кварталов контролируется союзными войсками. В рядах вооруженных формирований Украины – брожение. На фоне больших потерь ждут разрешения покинуть позиции. Попытки ВСУ деблокировать трассу Лисичанск – Артёмовск остаются безуспешными», – пишет в своём телеграм-канале посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Офицер Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об оперативной обстановке в городе.

«У нас есть плацдарм для освобождения города, есть логистика с освобождёнными территориями ЛНР. Сейчас мы фиксируем единичные факты поставки продуктов питания и боекомплектов украинским боевикам. Они это не могут делать на большой автомобильной техники, поскольку мы контролируем всю логистику, сейчас потеплело, и они используют лёгкие плоты, чтобы переправлять грузы из Лисичанска. Разведкой отмечен факт, когда украинские националистические подразделения сбрасывают трупы в Северский Донец. У нас сейчас до 30 градусов тепла, и это может быть связано с тем, что там, где они находятся, не хотят переносить этот запах на своих позициях», – рассказал Марочко в эфире Первого канала.

Кроме того, он не исключает, что укронацисты избавляются от тел мирных жителей, которые были убиты как свидетели их преступлений.

«Почему они так относятся к жителям – понятно из репортажей из города. Несмотря на то, что населённый пункт очень сильно пострадал, люди нас встречают с распростёртыми объятиями , со слезами на глазах, что идёт вразрез всей украинской пропаганде. …» – сказал военный. «Северодонецк под нашим контролем, мы контролируем полностью то, что происходит в данном населённом пункте. Это называется оперативное окружение, оно уже длится порядка двух дней. Мы ведём работу по зачистке города», – объяснил Марочко.

Также Народная милиция ЛНР опубликовала несколько фото потерь украинской армии в живой силе и технике.

Присутствие Русской армии в Северодонецке подтверждают и с украинской стороны.

«Российские войска после занятия ряда ключевых объектов на северных окраинах города продвинулись вперед», – пишет оккупационный гауляйтер «Луганской области» Сергей Гайдай.

В репортаже, о котором говорил офицер Марочко, видно, как люди, несмотря на канонаду, благодарят освободителей. Один из мужчин, увидев шевроны с буквой «Z» не верит своим глазам и спрашивает, не шутка ли это. Некоторые горожане просят сфотографироваться с солдатами.

«Выродки-коллаборанты встречают оккупантов в Северодонецке… Их не сильно много, но есть… и они заслуживают смерти которая скоро по ним в том или ином виде придет…» – комментирует в своём канале экс-боевик «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

При этом в другом сюжете во время интервью с местными жителями съемочная группа ЛИЦ вместе с горожанами попала под артобстрел. Мужчина получил ранение в руку.

«В Северодонецке нацисты повторяют практику Мариуполя – танки во дворах многоэтажек, огневые позиции в жилых домах, обстрелы жилого сектора с целью нанесения максимальных разрушений городу для создания массы проблем с восстановлением», – пишет депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

В то же время военкор Семён Пегов сообщает об отражении попытки контратаки ВСУ в районе Лисичанска, обещая позже опубликовать подробности.

«Предположу, что имела место очередная попытка отбросить наши войска от трассы Артемовск-Лисичанск и удержать ключевую линию снабжения группировки обороняющей Лисичанск и Северодонецк. Так как уже сегодня, по заявлению гауляйтера оккупированных ВСУ территорий Луганской Народной Республики, полноценно использовать дорогу Артемовск-Лисичанск невозможно, так как она подвергается ударам российской артиллерии и ВСУ несут потери. Ввиду чего приходится использовать обходной маршрут через Северск», – объясняет ситуацию военный эксперт Борис Рожин