В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону

11.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Гражданин ЛНР, перевозивший на территорию Республики оружие для украинских диверсионно-разведывательных групп, приговорён к 12-ти годам лишения свободы.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства государственной безопасности ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил жителя Алчевска Эдуарда Алояна к 12-ти годам лишения свободы за перевозку по заданию СБУ оружия и взрывчатых веществ для украинских диверсионно-разведывательных групп», – говорится в заявлении.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Министерством госбезопасности ЛНР, установлено, что Алоян совершил государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Республики.

«Алоян, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, был завербован сотрудниками СБУ при пересечении КПП «Горловка – Майорск». Ему присвоен псевдоним «Ширим». Выполняя задания украинских спецслужб, Эдуард Алоян осуществлял перевозку оружия и боеприпасов на территорию Республики для диверсионно-разведывательных групп, а также производил фото и видео съемку интересующих Украинских силовиков объектов», – уточнили в ведомстве.