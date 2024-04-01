В ЛНР взорвали автомобиль замглавы госучреждения

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В Старобельске возле филиала Луганского государственного педагогического университета произошёл подрыв автомобиля. Погиб заместитель руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка.

Об этом сообщает глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1 апреля в 13:30 возле Старобельского факультета (филиала) ЛГПУ был совершен подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя государственного учреждения «Центр по обслуживанию образовательных организаций Чайка Валерий Григорьевич», – цитируют СМИ Чернева.

Следователи, спасатели, полиция и Росгвардия уже работают на месте трагедии, сообщил глава Старобельска. Официальной информации со стороны правоохранительных органов республики на данный момент не поступало.

«Твари перешли уже все линии, пора мочить из всех стволов», – комментирует крымский блогер Александр Талипов.