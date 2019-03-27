В ЛНР задержали бабушку-«террористку»

27.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Правоохранительные органы ЛНР задержали пенсионерку 1947-го года рождения за расклейку листовок проукраинского содержания, при обыске у неё была обнаружена взрывчатка в количестве, достаточном для совершения нескольких терактов.

Такую информацию озвучила инспектор Центра общественных связей МВД ЛНР Алёна Панзу, передаёт корреспондент ПолитНавигатора.

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«Сотрудниками Министерства внутренних дел ЛНР на территории Луганской Народной Республики была задержана гражданка 1947 года рождения во время расклеивания листовок проукраинского содержания. Как пояснила гражданка, она выполняла задание неких лиц, с которыми она познакомилась на территории, подконтрольной украинской власти, а именно была завербована сотрудниками СБУ», – сообщила она.

По словам задержанной, таким образом она «расплачивалась» за помощь с оформлением пенсии.

«Меня отвели в органы соцзащиты, забрали документы, быстро всё оформили и пообещали в последующем связаться со мной. Впоследствии один раз мне передали взрывчатку потом – листовки. Каждую расклеенную листовку я фотографировала на телефон, а потом показывала им», – рассказала женщина.

Сотрудник полиции добавила, что по месту жительства задержанной были обнаружены и изъяты килограмм пластита, пять тротиловых шашек массой 200 грамм каждая, два электродетонатора с проводами, минный взрыватель МУВ-2 и запал к нему.

«Как поступить с взрывчатыми материалами женщине дали подробную инструкцию, которую она выполнила: разделила, связала и оставила у себя до следующих указаний. По мнению специалистов, изъятых у гражданки взрывчатых веществ хватило бы на проведение, как минимум, трех терактов, которых, благодаря работе правоохранителей, удалось избежать», – сообщила Панзу.

Она пояснила, что женщина привлечена к ответственности, также в настоящее время сотрудникам правоохранительные органов Республики уже известны данные украинских вербовщиков и координаторов.

«МВД ЛНР обращается к жителям Луганской Народной Республики, особенно к людям пожилого возраста, к которым украинским спецслужбам, наравне с преступниками, втереться в доверие проще всего. Любые, с первого взгляда, благие деяния с их стороны, могут обернуться очень неприятными последствиями. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки или угрозы с их стороны. Сохраняйте здравый смысл и не становитесь соучастниками преступлений», – призвала Алёна Панзу.