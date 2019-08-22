В ЛНР задержали освобожденного из плена ополченца, посчитав его агентом СБУ

22.08.2019, Луганск, Александр Гусар

В Луганске задержали выданного ЛНР Украиной по обмену политзаключенного ополченца, посчитав его «агентом украинских спецслужб».

Об этом заявила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Министерством государственной безопасности выявлен и задержан спецагент СБУ 35-летний житель Украины Гетьман Егор Юрьевич. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 уголовного кодекса ЛНР «Шпионаж». В ходе следствия установлено, что он был заброшен на территорию Луганска для проведения диверсионно-разведывательной деятельности в результате обмена военнопленными под легендой политзаключённого», – сообщила она.

По версии следствия, сотрудники СБУ в Харькове разработали операцию по вербовке Гетьмана, в результате которой он был задержан по обвинению в сепаратизме и терроризме.

«Во избежание уголовной ответственности он дал письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. Под видом лица, осуждённого за сепаратизм, Гетьман отбывал наказание в исправительной колонии Львовской области вместе с политзаключёнными из Луганской и Донецкой народных республик. На протяжении полугода его негласно вывозили на Яворовский полигон для прохождения курса обучения диверсионно-разведывательной деятельности под руководством инструкторов НАТО», – утверждает руководитель Центра по связям с общественностью.

Как заявили в луганском МГБ, «выполняя в ЛНР задания украинской разведки», Гетьман вступил в ряды Народной милиции ЛНР, где до момента задержания занимался сбором и передачей военной информации, составляющей государственную тайну.

«В настоящее время Министерством государственной безопасности проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – сказала в заключение Евгения Любенко.