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Новости Украины

Группировки украинских вооружённых формирований в Золотом и Горском к югу от Лисичанска оказались в полном окружении.

Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Населённые пункты Золотое и Горское полностью взяты в кольцо войсками Народной милиции и МВД ЛНР и национальной гвардии «Ахмат». Полностью освобождён от нациков посёлок Катериновка и практически освобождена Малая Камышеваха (имеется в виду Камышеваха, ЛНР – ред.), осталось несколько кварталов», – заявил Кадыров.

Информацию подтвердил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Кольцо уже сомкнулось, и в плен может попасть порядка 1,2 тыс. [военнослужащих] ВСУ и нацистов, около 100 наемников», – цитирует ТАСС Киселева.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заявил, что «такое понятие, как котел, уже применимо к группировке украинских войск, которая находится в Горском и Золотом».

В телеграм-каналах окружение ВСУ уже называют «Золотой котёл».

«Окружение ВСУ в районе Горское-Золотое, очень важный успех. Особенно если в кольце оказалось достаточное количество живой силы противника. Мы еще не довели количество потерь Украины до того уровня, когда они станут критическими и каждое подобное окружение и уничтожение окружённых – большой шаг к поставленной цели», – комментирует ведущий Telegram-канал «Старше Эдды» военкор Герман Куликовский.

В то же время военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что котёл полностью захлопнулся.

«Народной Милицией ЛНР и союзными силами освобождены населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Ласкутовка, Рай Александровка Катериновка», – сообщил Лисицын в своём тг-канале.

Политолог Сергей Марков считает, что такая тактика «малых» котлов в конце концов обрушит украинский фронт, после чего движение по освобождению территорий значительно ускорится.

«В окружении, видимо, около 2 тысяч солдат ВСУ. Но ВСУ удалось часть войск успеть вывести из окружения, видимо, самых боеспособных. Тактика малых котлов оказывается успешной. Азовсталь. Азот. Золотое, Горское. Впереди малый котёл в Лисичанске. И есть надежда, что в какой-то момент фронт ВСУ рухнет и начнётся быстрое освобождение городов Украины от марионеточного режима», – написал Марков в своём тг-канале.

Впрочем, авторитетный военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» рисует несколько иную картину.

«До полного закрытия котла вокруг Горского и Золотого осталось порядка 3 км.

Противник не оказывал сопротивления, так как большая часть боеспособных подразделений ВСУ предыдущие двое суток спешно покидала свои позиции в Горском и Золотом по последней остававшейся дороге между Врубовкой и Рай-Александровкой. Высвободившиеся силы ВСУ были переброшены в район Бахмута (Артемовска)», – пишет «Рыбарь».