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04.11.2018, Луганск, Владимир Гладков
 
Выборы, Донбасс
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В ЛНР заманивают на выборы танцами «Skibidi»

В Луганске с целью повысить явку на предстоящих выборах главы ЛНР опубликовали агитационный ролик – пародию на получивший мировую известность вирусный хит «Skibidi» российской рейв-группы «Little Big».

Танец молодых людей, по задумке авторов, представляет видеоинструкцию – как отдать свой голос на выборах в парламент и главы Луганской Народной Республики 11 ноября.

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