В ЛНР заманивают на выборы танцами «Skibidi»

04.11.2018, Луганск, Владимир Гладков

В Луганске с целью повысить явку на предстоящих выборах главы ЛНР опубликовали агитационный ролик – пародию на получивший мировую известность вирусный хит «Skibidi» российской рейв-группы «Little Big».

Танец молодых людей, по задумке авторов, представляет видеоинструкцию – как отдать свой голос на выборах в парламент и главы Луганской Народной Республики 11 ноября.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



