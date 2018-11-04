04.11.2018, Луганск, Владимир Гладков
В ЛНР заманивают на выборы танцами «Skibidi»
В Луганске с целью повысить явку на предстоящих выборах главы ЛНР опубликовали агитационный ролик – пародию на получивший мировую известность вирусный хит «Skibidi» российской рейв-группы «Little Big».
Танец молодых людей, по задумке авторов, представляет видеоинструкцию – как отдать свой голос на выборах в парламент и главы Луганской Народной Республики 11 ноября.
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14:18 4 ноябряПискун огласил «хитрый украинский план» по Крыму
0:19 4 ноябряУкраинский депутат обвинил Меркель в потере Крыма и войне в Донбассе
23:46 3 ноября«Друг Эрдоган» пообещал Порошенко: Турция никогда не признает российский Крым
21:43 3 ноябряВыкраденных из Крыма российских солдат переводят в тюрьму под Львовом
20:11 3 ноябряДосиделся на двух стульях: В Киеве задержан бывший высокопоставленный чиновник из Крыма
15:53 3 ноябряЧубаров прогнозирует переговоры с РФ о статусе Крыма
23:59 2 ноябряОлег Царёв: Под санкции попадают 1,5 тысячи объектов в Крыму
22:38 2 ноябряОдна из двух крупных больниц в Севастополе наконец будет построена
22:07 2 ноября«Муссон» в Севастополе может быть открыт через 20 дней
22:03 2 ноябряСевастополь станет интересен Сирии после ввода второй ветки Крымского моста
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14:18 4 ноябряПискун огласил «хитрый украинский план» по Крыму
11:25 4 ноябряЗюганов подписал КПРФ приговор
0:36 4 ноябряСанкционный список России не умерит пыл Порошенко
23:46 3 ноября«Друг Эрдоган» пообещал Порошенко: Турция никогда не признает российский Крым
23:24 3 ноябряУкраина – проверка на прочность Евразийского союза. Слабое звено – Лукашенко
22:56 3 ноябряУкраина крупно облажалась с задержанием судна, следовавшего из России
21:43 3 ноябряВыкраденных из Крыма российских солдат переводят в тюрьму под Львовом
21:17 3 ноябряУкраинский академик не побоялся приехать в Москву и выступить с разгромной речью
20:39 3 ноябряУкраинские СМИ: Меркель ненавидит Путина и «сливает» секреты Порошенко
20:33 3 ноябряУкраинская недотыкомка рассуждает о «русском бесе»
15:53 3 ноябряЧубаров прогнозирует переговоры с РФ о статусе Крыма
23:59 2 ноябряОлег Царёв: Под санкции попадают 1,5 тысячи объектов в Крыму
23:28 2 ноябряВ Госдуме рассказали, как «Россотрудничество» разбазаривает бюджеты
23:04 2 ноябряЗурабов лоббировал украинских олигархов даже после Евромайдана
22:38 2 ноябряОдна из двух крупных больниц в Севастополе наконец будет построена
22:07 2 ноября«Муссон» в Севастополе может быть открыт через 20 дней
22:03 2 ноябряСевастополь станет интересен Сирии после ввода второй ветки Крымского моста
21:10 2 ноябряЛидер «Русского блока» вышел на свободу – организация продолжит деятельность
20:28 2 ноябряУкраина готовится отбивать атаку российских ВКС из Крыма
19:21 2 ноябряКонстантинополь угрожает отобрать независимость у Русской Церкви
18:44 2 ноябряУ Варфоломея заявили, что украинский церковный “Боливар” не вынесет двоих
18:34 2 ноябряВ Севастополе коммунальщиков стали наказывать за рекламу наркоты
17:39 2 ноябряВ Москве заявили, что не будут торговать Вышинским
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